Южная Корея проголосовала за импичмент и. о. президента Хан Док Су

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су спустя две недели после решения об импичменте президенту Юн Сук Елю. Об этом сообщила Би-би-си.

Премьер-министр Хан занял этот пост после того, как парламент объявил импичмент президенту Юну после его неудачной попытки ввести военное положение 3 декабря.

Хан должен был вывести страну из политического кризиса, но оппозиционные депутаты заявили, что он отказывается от требований завершить процесс импичмента Юна.

Во время голосования законодатели от правящей Партии народной власти (ПНВ) Юна и Хана объявили протест из‑за заявления У Вон Сика о необходимости всего 151 голоса для принятия закона.

Таким образом, в отличие от 200 голосов, необходимых для импичмента Юну, на этот раз для отстранения от власти Хана в парламенте не потребуется голосов депутатов правящей партии. Они собрались в центре зала, скандируя «Недействительно!» и «Злоупотребление властью!», и призвали спикера уйти в отставку. Большинство из них бойкотировали голосование.