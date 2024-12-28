Южная Корея проголосовала за импичмент и. о. президента Хан Док Су

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су спустя две недели после решения об импичменте президенту Юн Сук Елю. Об этом сообщила Би-би-си.
За отставку Хан Док Су проголосовали 192 законодателя — это на 151 голос больше количества, необходимого для импичмента.
Премьер-министр Хан занял этот пост после того, как парламент объявил импичмент президенту Юну после его неудачной попытки ввести военное положение 3 декабря.
Хан должен был вывести страну из политического кризиса, но оппозиционные депутаты заявили, что он отказывается от требований завершить процесс импичмента Юна.
Во время голосования законодатели от правящей Партии народной власти (ПНВ) Юна и Хана объявили протест из‑за заявления У Вон Сика о необходимости всего 151 голоса для принятия закона.
Таким образом, в отличие от 200 голосов, необходимых для импичмента Юну, на этот раз для отстранения от власти Хана в парламенте не потребуется голосов депутатов правящей партии. Они собрались в центре зала, скандируя «Недействительно!» и «Злоупотребление властью!», и призвали спикера уйти в отставку. Большинство из них бойкотировали голосование.
Хан будет отстранен от исполнения своих обязанностей, как только парламент официально уведомит его об этом.
Оппозиция впервые подала прошение об импичменте Хану в четверг, после того как он заблокировал назначение трех судей, которых парламент выбрал для рассмотрения дела Юна.
Конституционный суд Кореи обычно состоит из девяти членов. Для того чтобы решение об импичменте Юну было оставлено в силе, его должны поддержать как минимум шесть судей. В настоящее время в коллегии всего шесть судей, а значит, один отказ спасет Юна от отстранения.
Оппозиция надеялась, что три дополнительные кандидатуры помогут повысить шансы Юна на импичмент.
Это первый случай импичмента действующему президенту с тех пор, как Южная Корея стала демократической страной. Министр финансов Чхве Сан Мок заменит Хана на посту исполняющего обязанности президента.
Как и в случае с Юном, импичмент Хану должен быть подтвержден Конституционным судом, у которого есть 180 дней, чтобы принять решение о том, следует ли оставить импичмент в силе.
«Я уважаю решение Национального собрания», — сказал Хан, добавив, что он «будет ждать решения Конституционного суда». Он также сказал, что приостановит исполнение своих обязанностей, чтобы «не усугублять хаос».