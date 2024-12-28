В России ограничили звонки через интернет на обычные телефоны

Кабмин ограничил IP-телефонию — возможность звонить через интернет на мобильные и стационарные телефоны.
Согласно решению, теперь из списка лицензий на оказание услуг связи исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.
Такая технология позволяла подменять номера. В кабмине подчеркнули, что чаще всего такой возможностью пользовались мошенники.
«Это решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи», — подчеркнули в правительстве.
Ранее СМИ писали, что в России могут ввести запрет на звонки в мессенджерах и из‑за границы. Тогда «Коммерсант» со ссылкой на операторов сообщил, что около 40% вызовов через такие приложения совершаются мошенниками, при этом около 70% звонков поступают из‑за рубежа.