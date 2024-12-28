Каждый второй россиянин собирается уволиться из‑за низкого дохода и стресса

Более половины россиян (55%) регулярно или иногда задумываются о смене работы. Об этом говорится в исследовании «Профи.ру».
40% опрошенных назвали основной причиной такого решения низкий уровень дохода. 35% заявили об отсутствии карьерного роста, а 30% — о высоком уровне стресса.
При этом четверть участников исследования заявили, что потеряли интерес к своей нынешней работе, а 20% сталкиваются с проблемами в коллективе и отсутствием комфортной атмосферы в команде.
Еще поводом для карьерных изменений опрошенные называли появление новых увлечений и смену приоритетов. 15% респондентов отметили, что их взгляды на работу со временем изменились, а 10% указали на потерю актуальности их текущей профессии.
В опросе «Профи.ру» поучаствовали 5000 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет по всей России.