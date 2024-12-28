В Хельсинки зафиксировали самое сильное в истории города землетрясение

В Хельсинки произошло самое сильное землетрясение за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Yle со ссылкой на сейсмолога Хельсинкского университета Тони Вейкколайнена.
Землетрясение было зафиксировано 25 декабря, в районе 18.30 по местному времени, и длилось менее минуты. По данным Yle, магнитуда составила рекордные для города 1,1 балла. EMSC оценил магнитуду в 1,8.
Точная причина землетрясения пока не установлена. «Нет признаков того, что оно носило техногенный характер», — отметило издание.
Сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен подчеркнул, что землетрясения в Финляндии могут быть вызваны, например, расширением Атлантического океана, подъемом земной коры и локальными движениями водных масс в горных породах.