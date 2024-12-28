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Умерла Оливия Хасси из «Ромео и Джульетты» 1968 года

Сегодня в 10:32
Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica

В возрасте 73 лет умерла Оливия Хасси. Актриса мирно скончалась у себя дома в окружении близких, сообщает Deadline.

Хасси прославилась благодаря роли Джульетты в скандальном фильме Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» 1968 года. Актриса вновь поработала с режиссером, когда сыграла Марию, мать Иисуса, в телевизионном фильме 1977 года «Иисус из Назарета».

В ее фильмографии также значатся: «Смерть на Ниле», «Психо-4: Начало» и мини-сериал 1990 года по роману Стивена Кинга «Оно».

В 2022 году Хасси и Леонард Уайтинг, исполнившие главные роли в ленте «Ромео и Джульетта» (1968), обвинили производителя фильма (студию Paramount) в сексуализированной эксплуатации, мошенничестве, халатном отношении, недобросовестной деловой практике, умышленном причинении морального ущерба, присвоении имени и изображения.

На момент съемок Хасси было 15 лет, Уайтингу 16. Согласно судебным документам, Дзеффирелли (ныне покойный: он скончался в 2019-м) показал им расположение камер и заверил, что в картине не будут демонстрироваться обнаженные тела, а в сцене в спальне они будут одеты в белье телесного цвета.

Однако, как утверждают актеры, в последние дни съемок режиссер якобы умолял их сняться нагими, с гримом для тела, мотивируя это тем, что иначе «лента провалится». В иске утверждается, что в итоге сцены с частичным или полным обнажением были сняты без ведома Уайтинга и Хасси.

В своем иске Хасси заявила, что во время съемки сцены Уайтинг забрался под одеяло, залез на актрису сверху, после чего они вели себя так, как будто у них был половой акт. Уайтинг сделал аналогичное заявление. В ответ адвокаты Paramount назвали это «абсолютно ложными и лжесвидетельствами». Они заявили, что в фильме «изображена совершенно другая сцена и последовательность событий».

В итоге Верховный суд Лос-Анджелеса отклонил иск о сексуализированной эксплуатации в экранизации «Ромео и Джульетты». Paramount просила отклонить иск в соответствии с калифорнийским законом о защите от недобросовестных действий, который призван отсеивать легкомысленные иски, подавляющие свободу слова.

Судья решила, что «Ромео и Джульетта» попадают под защиту Первой поправки и иск не подлежит рассмотрению из‑за истечения срока давности и самой сцены, которую не сочли нарушающей закон.

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