Умерла Оливия Хасси из «Ромео и Джульетты» 1968 года

Хасси прославилась благодаря роли Джульетты в скандальном фильме Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» 1968 года. Актриса вновь поработала с режиссером, когда сыграла Марию, мать Иисуса, в телевизионном фильме 1977 года «Иисус из Назарета».

В ее фильмографии также значатся: «Смерть на Ниле», «Психо-4: Начало» и мини-сериал 1990 года по роману Стивена Кинга «Оно».

В 2022 году Хасси и Леонард Уайтинг, исполнившие главные роли в ленте «Ромео и Джульетта» (1968), обвинили производителя фильма (студию Paramount) в сексуализированной эксплуатации, мошенничестве, халатном отношении, недобросовестной деловой практике, умышленном причинении морального ущерба, присвоении имени и изображения.

На момент съемок Хасси было 15 лет, Уайтингу 16. Согласно судебным документам, Дзеффирелли (ныне покойный: он скончался в 2019-м) показал им расположение камер и заверил, что в картине не будут демонстрироваться обнаженные тела, а в сцене в спальне они будут одеты в белье телесного цвета.