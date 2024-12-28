Магнуса Карлсена сняли с ЧМ по рапиду из‑за джинсов. Он раскритиковал федерацию и послал ее

Первого шахматиста мира Магнуса Карлсена дисквалифицировали с чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке из‑за нарушения дресс-кода. Он отказался переодеть джинсы после предыдущего предупреждения, сообщает The Guardian.

Из‑за дисквалификации спортсмен решил сняться с ЧМ по блицу, который стартует 30 декабря. Карлсен также послал ФИДЕ и раскритиковал федерацию за навязывание правил.

«Я не знаю, случалось ли это в прошлом или нет. Но, знаете, была вся эта история, в которой ФИДЕ активно участвовала, они фактически преследовали игроков, чтобы заставить их не подписывать контракт с Freestyle, по сути, угрожая им тем, что они не смогут играть в цикле чемпионата мира.

Поэтому, честно говоря, мое терпение по отношению к ним изначально было не очень. И это нормально. Они могут навязывать свои правила. Я отвечаю, что все в порядке, тогда я ухожу. Типа, идите на ***. Я не думаю, что нужно что‑то еще говорить», — добавил спортсмен.

Затем Карлсен прокомментировал инцидент в подкасте «Take Take Take»: «Вчера был трудный день. Знаете, я проиграл одну игру, мог проиграть еще пару. В целом, я играл не очень хорошо, немного потерял контроль.

<…> У меня едва хватило времени зайти в номер, переодеться, поэтому я надел рубашку, куртку. И, честно говоря, не подумал о джинсах. Я даже сменил обувь. <…> Я сказал, что переоденусь завтра… Но они сказали, что я должен переодеться сейчас, это стало для меня принципиальным вопросом, и вот мы здесь!

Честно говоря, я уже слишком стар, чтобы сильно переживать. Если это то, что они хотят сделать, я, наверное, отправлюсь куда‑нибудь, где погода немного приятнее», — рассказал спортсмен.