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«Коммерсант» уволил редакцию журнала «Weekend». Его ждет перезапуск

Сегодня в 09:13

Издательский дом «Коммерсант» уволил редакцию журнала «Коммерсантъ-Weekend». Об этом сначала рассказал обозреватель Григорий Ревзин, а затем информацию подтвердила заместитель шеф-редактора издательского дома Анна Черникова.

Ревзин назвал закрытие журнала «тихой катастрофой, которая давно ожидалась», и отметил, что теперь его ждет мягкая трансформация и перезапуск.

«Ни [бывший главный редактор] Елена Нусинова, которая его придумала, ни [нынешний главред] Татьяна Шишкова, которая его вела в последние годы, там не остались — все. Я не помню случая, чтобы что‑нибудь, с чем я имел дело — журнал, газета, театр, научная школа, проект — перезапускалось удачным образом, по моему опыту это всегда попытки отрубить кошке хвост по частям», — написал обозреватель.

Черникова не назвала точное количество сотрудников, покинувших издание. Однако подчеркнула, что большая часть творческой команды «Коммерсантъ-Weekend» продолжит работу в издании. «Некоторые из них перешли с зарплаты на гонорарную основу оплаты труда», — добавила она.

По словам Черниковой, первый обновленный бумажный номер выйдет в конце января. Руководить перезапуском будет она сама. В дальнейшем функции главреда будет выполнять «человек из нашей команды», сказала Черникова.

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