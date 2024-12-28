«Коммерсант» уволил редакцию журнала «Weekend». Его ждет перезапуск

Ревзин назвал закрытие журнала «тихой катастрофой, которая давно ожидалась», и отметил, что теперь его ждет мягкая трансформация и перезапуск.

«Ни [бывший главный редактор] Елена Нусинова, которая его придумала, ни [нынешний главред] Татьяна Шишкова, которая его вела в последние годы, там не остались — все. Я не помню случая, чтобы что‑нибудь, с чем я имел дело — журнал, газета, театр, научная школа, проект — перезапускалось удачным образом, по моему опыту это всегда попытки отрубить кошке хвост по частям», — написал обозреватель.