Киану Ривз не уверен, что его колени переживут съемки «Джона Уика-5»

Киану Ривз не уверен, что его тело выдержит съемки еще одного «Джон Уика». В особенности актер переживает за свои колени, стало известно из его разговора с CBS News.

«Никогда нельзя говорить никогда. Мои колени сейчас говорят: „Я не могу сделать еще одного ‚Джона Уика‘“. Мое сердце этого хочет, но я не знаю, выдержат ли мои колени», — сказал Ривз.

Ривз снялся в четырех фильмах «Джон Уик», которые собрали в общей сложности более 1 млрд долларов, и он снова сыграет киллера в спин-оффе «Балерина». Четвертый фильм закончился гибелью главного героя.

Ранее в интервью с Ривзом уже поднимался вопрос о пятой части «Джона Уика». «Я бы не стал делать „Джона Уика“ без [режиссера] Чада Стахелски. <…> Я считаю правильным, что Джон Уик обрел покой», — сказал актер.

При этом у «Джона Уика-4» была несколько концовок, в том числе неоднозначная, которую и выбрали зрители тестовых показов, рассказывал Стахелски. В одной из версий «совершенно ясно, что Джон все еще жив», но она не вошла в финальный монтаж.