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Киану Ривз не уверен, что его колени переживут съемки «Джона Уика-5»

Вчера в 22:57
Фото: Poshine/Getty Images

Киану Ривз не уверен, что его тело выдержит съемки еще одного «Джон Уика». В особенности актер переживает за свои колени, стало известно из его разговора с CBS News.

«Никогда нельзя говорить никогда. Мои колени сейчас говорят: „Я не могу сделать еще одного ‚Джона Уика‘“. Мое сердце этого хочет, но я не знаю, выдержат ли мои колени», — сказал Ривз.

Ривз снялся в четырех фильмах «Джон Уик», которые собрали в общей сложности более 1 млрд долларов, и он снова сыграет киллера в спин-оффе «Балерина». Четвертый фильм закончился гибелью главного героя.

Ранее в интервью с Ривзом уже поднимался вопрос о пятой части «Джона Уика». «Я бы не стал делать „Джона Уика“ без [режиссера] Чада Стахелски. <…> Я считаю правильным, что Джон Уик обрел покой», — сказал актер.

При этом у «Джона Уика-4» была несколько концовок, в том числе неоднозначная, которую и выбрали зрители тестовых показов, рассказывал Стахелски. В одной из версий «совершенно ясно, что Джон все еще жив», но она не вошла в финальный монтаж.

Lionsgate выражала интерес к «Джону Уику-5», но новый фильм не вошел в календарь релизов студии. Ривз, тем временем, сломал колено во время съемок комедии «Удача».

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