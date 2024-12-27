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Туристы массово отказываются от новогоднего отдыха в Анапе после разлива мазута в Черном море

Вчера в 21:55
Фото: @ekaterina__sadrieva

90% бронирований на новогодние праздники в Анапе отменились после разлива мазута в Черном море. Эта тенденция может продолжиться и в 2025 году, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов в туристической отрасли.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что от разлива мазута пострадали территории, где находятся 80% отелей Анапы. «Какая главная цель людей поехать зимой в Анапу? Это подышать морским воздухом. Сейчас это невозможно из‑за испарения нефтепродуктов по всему побережью», — сказал он.

По мнению Мкртяна, летний сезона 2025 года находится под угрозой срыва. Однако глава МЧС РФ Александр Куренков во время визита в Анапу заявил, что летний пляжный сезон в регионе «не под вопросом». «Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время. Со стороны моря работы будут проводиться для того, чтобы было как можно меньше выбросов на территории пляжей», — сказал министр.

Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк посетовал на недостаточность принимаемых властями по ликвидации загрязнения. Он считает, что «потребуются десятки миллиардов рублей» и федеральные деньги, потому что бюджета региона и помощи добровольцев недостаточно.

Накануне после просьбы губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева правительство РФ ввело режим ЧС федерального уровня. Попадание нефтепродуктов в Черное море произошло после крушения двух танкеров. Основные выбросы пришлись на побережье Анапы, там загрязнены 54 километра пляжей.

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