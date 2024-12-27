«Бэтмена-2» перенесли на 2027 год

Сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза перенесли на 1 октября 2027 года. Изначально фильм планировали выпустить 2 октября 2026 года, сообщает Variety.
Warner Bros. освободила место для релиза в 2026 году предстоящего фильма Алехандро Г.Иньярриту и Тома Круза, который таким образом попадет в сезон наград. Лента, у которой пока нет названия, выйдет в кинотеатрах 2 октября — в день, когда должен был выйти «Бэтмен-2».
Студия отложила не только «Бэтмена-2», но и «Грешников» Райана Куглера — с 7 марта на 18 апреля. 7 марта теперь выходит «Микки 17» Пона Чжуна Хо, в котором, как и в супергеройском боевике, главную роль играет Роберт Паттинсон.
Фильм Круза и Иньярриту окутан тайной, но, согласно официальному описанию, он повествует о «самом могущественном человеке в мире», который «отправляется на безумную миссию, чтобы доказать, что он спаситель человечества, прежде чем вызванная им катастрофа уничтожит все».
«Микки 17» рассказывает о мужчине, чья работа — бесконечно умирать, чтобы выжить. В актерский состав входят Марк Руффало, Наоми Аки, Стивен Ен и Тони Коллетт. Фильм несколько раз переносили, но изначально выход планировался весной 2024 года.
«Бэтмен» вышел в 2022 году. Фильм заработал более 770 млн долларов по всему миру и получил высокие оценки. После него сняли спин-офф — сериал «Пингвин» с Колином Фарреллом.