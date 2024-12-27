«Бэтмена-2» перенесли на 2027 год

Warner Bros. освободила место для релиза в 2026 году предстоящего фильма Алехандро Г.Иньярриту и Тома Круза, который таким образом попадет в сезон наград. Лента, у которой пока нет названия, выйдет в кинотеатрах 2 октября — в день, когда должен был выйти «Бэтмен-2».