Оправдание отказа от детей и преимущества бездетной жизни: РКН показал критерии пропаганды чайлдфри

Роскомнадзор перечислил критерии так называемой пропаганды чайлдфри в интернете, закон о которой может вступить в силу осенью 2025 года. Проект приказа появился на портале правовых актов.
РКН предлагает блокировать сайты за информацию, которая:
- убеждает в необходимости отказа от деторождения;
- оправдывает отказ от рождения детей;
- рассказывает о преимуществе бездетности перед рождением детей и приводит аргументы в пользу этого;
- формирует искаженный или отрицательный образ беременности, материнства, отцовства и детства;
- формирует положительное отношение к бездетности.
Из‑под запрета РКН выводит контент о монашестве, обете безбрачия (целибате) и «отказе от деторождения на религиозной основе» — но при условии, что он не противоречит «внутренним установлениям централизованных религиозных организаций».
Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в РФ в ноябре. Публичное обсуждение запрета должно завершиться 13 января 2025 года, а вступление в силу запланировано на 1 сентября.