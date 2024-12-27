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Оправдание отказа от детей и преимущества бездетной жизни: РКН показал критерии пропаганды чайлдфри

Сегодня в 19:44
Фото: Ben Wicks/Unsplash

Роскомнадзор перечислил критерии так называемой пропаганды чайлдфри в интернете, закон о которой может вступить в силу осенью 2025 года. Проект приказа появился на портале правовых актов.

РКН предлагает блокировать сайты за информацию, которая:

  • убеждает в необходимости отказа от деторождения;
  • оправдывает отказ от рождения детей;
  • рассказывает о преимуществе бездетности перед рождением детей и приводит аргументы в пользу этого;
  • формирует искаженный или отрицательный образ беременности, материнства, отцовства и детства;
  • формирует положительное отношение к бездетности.

Из‑под запрета РКН выводит контент о монашестве, обете безбрачия (целибате) и «отказе от деторождения на религиозной основе» — но при условии, что он не противоречит «внутренним установлениям централизованных религиозных организаций».

Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в РФ в ноябре. Публичное обсуждение запрета должно завершиться 13 января 2025 года, а вступление в силу запланировано на 1 сентября.

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