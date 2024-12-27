В России планируют запустить производство вязаных чехлов на пенис

Vizit разработал вязаные интимные чехлы для мужчин и собирается запустить их массовое производство в Тульской области. Об этом пресс-служба производителя средств контрацепции рассказала «Афише Daily».
В компании сказали, что на идею их вдохновили особенности российского климата. Вязаные чехлы на пенис созданы как альтернатива термобелью и предназначены для согревания «самых уязвимых и ценных для мужчин частей тела».
В линейке будут три модели, каждая из которых подходит под разные погодные условия. Чехлы вяжут из шерсти овец, ангорских кроликов и альпак. В компании рассчитывают, что за 2025 год им удастся продать 100 тыс. согревающих чехлов. Ожидается, что цена одной штуки будет начинаться от 1370 рублей.
Пока продукта нет в продаже, можно лишь оформить его предзаказ. Благодаря количеству заявок компания планирует оценить спрос и необходимые производственные мощности.
«Несмотря на то, что наша компания производит контрацептивы, — наша задача также сохранять эректильную функцию у мужчин, а значит, частоту использования основных продуктов нашей компании. А как известно, многие из них с юношества пренебрегают качественным сохранением тепла в особо ценных частях мужского тела <…> Именно поэтому мы разработали уникальные хо-хо-ндоны, которые, с одной стороны, позволяют держать в тепле все, что так важно сохранить. И при этом не стыдиться ношения подштанников и термобелья, которые зачастую ставят в неловкое положение многих мужчин», — прокомментировала директор по инновациям Vizit Надежда Мельникова.
Производитель контрацептивов ссылается на исследование «Болеар», согласно которому 19% мужчин в возрасте от 18 до 45 лет стесняются и испытывают дискомфорт от ношения термобелья и подштанников.