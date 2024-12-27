В России планируют запустить производство вязаных чехлов на пенис

В компании сказали, что на идею их вдохновили особенности российского климата. Вязаные чехлы на пенис созданы как альтернатива термобелью и предназначены для согревания «самых уязвимых и ценных для мужчин частей тела».

В линейке будут три модели, каждая из которых подходит под разные погодные условия. Чехлы вяжут из шерсти овец, ангорских кроликов и альпак. В компании рассчитывают, что за 2025 год им удастся продать 100 тыс. согревающих чехлов. Ожидается, что цена одной штуки будет начинаться от 1370 рублей.

«Несмотря на то, что наша компания производит контрацептивы, — наша задача также сохранять эректильную функцию у мужчин, а значит, частоту использования основных продуктов нашей компании. А как известно, многие из них с юношества пренебрегают качественным сохранением тепла в особо ценных частях мужского тела <…> Именно поэтому мы разработали уникальные хо-хо-ндоны, которые, с одной стороны, позволяют держать в тепле все, что так важно сохранить. И при этом не стыдиться ношения подштанников и термобелья, которые зачастую ставят в неловкое положение многих мужчин», — прокомментировала директор по инновациям Vizit Надежда Мельникова.