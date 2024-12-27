Клип на «I Got Love» первым из России набрал миллиард просмотров на ютубе

Клип на трек «I Got Love» набрал на ютубе более 1 млрд просмотров. Это первое музыкальное видео российских исполнителей, преодолевшее эту отметку, обратил внимание автор телеграм-канала «Сломанные пляски» Николай Редькин.

Miyagi, Эндшпиль и Рем Дигга выложили клип 2 июня 2017 года. Видео снял режиссер Айсултан Сеитов, который в 2022 году выпустил свой дебютный фильм «Қаш», а до этого снимал клипы для Скриптонита, L’One, 21 Savage, Трэвиса Скотта и не только.