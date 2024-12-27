Клип на «I Got Love» первым из России набрал миллиард просмотров на ютубе

Клип на трек «I Got Love» набрал на ютубе более 1 млрд просмотров. Это первое музыкальное видео российских исполнителей, преодолевшее эту отметку, обратил внимание автор телеграм-канала «Сломанные пляски» Николай Редькин.
Miyagi, Эндшпиль и Рем Дигга выложили клип 2 июня 2017 года. Видео снял режиссер Айсултан Сеитов, который в 2022 году выпустил свой дебютный фильм «Қаш», а до этого снимал клипы для Скриптонита, L’One, 21 Savage, Трэвиса Скотта и не только.
На момент написания заметки ролик набрал 1 млрд и 100 тыс. просмотров. В апреле он преодолел отметку в более 900 млн просмотров. Тем временем на «VK Видео» официальный клип набрал всего 130 тыс. просмотров.
Как пишет Редькин, клипмейкер Сеитов «не прогадал», когда уговорил рэперов снять видео спустя полгода после релиза «I Got Love».
Хит, который стал прочно ассоциироваться с дуэтом Miyagi и Эндшпиля, вышел на альбоме «Hajime» 2016 года. Примерно тогда же появился термин «кальян-рэп».