На обложке журнала японской армии изобразили фурри-талисманы. Дизайн раскритиковали депутаты

Обычно на обложку журнала MAMOR японская армия ставит своих служащих в форме. Но на этот раз выбор пал на официальных аниме-маскотов базы ВВС в городе Омаэдзаки ― кошку Оманэко и мышку Хаму ЧунЧун. Персонажей придумали в прошлом году, и они быстро развирусились в соцсетях, обретя популярность среди любителей фурри.