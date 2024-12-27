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На обложке журнала японской армии изобразили фурри-талисманы. Дизайн раскритиковали депутаты

Сегодня в 18:06
Иллюстрация: @JASDF_omaezaki

Силы самообороны Японии поместили талисманы-фурри на обложку нового выпуска своего официального журнала, который выйдет в феврале. Дизайн раскритиковали некоторые местные политики.

Обычно на обложку журнала MAMOR японская армия ставит своих служащих в форме. Но на этот раз выбор пал на официальных аниме-маскотов базы ВВС в городе Омаэдзаки ― кошку Оманэко и мышку Хаму ЧунЧун. Персонажей придумали в прошлом году, и они быстро развирусились в соцсетях, обретя популярность среди любителей фурри.

© @ModJapan_jp

Дизайн обложки не понравился депутату Такаяме Юдзо из города Наго. Он назвал выбор героев «совершенно отвратительным». По мнению парламентария, дизайн маскота «сделан так, чтобы напоминать обнаженную нижнюю часть тела женщины». Юдзо также отметил, что имя Оманэко звучит похоже на японское слово, обозначающее женские гениталии.

Еще одна деталь, которая возмутила депутата, — это что Оманэко и Хама ЧунЧун указаны на сайте ВВС Японии как мужчины. Поэтому Юдзо считает, что более уместным их было бы изобразить с мужским телосложением.

Депутат даже натравил активистов на создателя Оманэко и Хаму ЧунЧун, и художник получил угрозы смерти от «неравнодушных».

После этого к дискуссии присоединился другой чиновник, который назвал Юдзо «школьником в период полового созревания», поскольку тот увидел связь между Оманэко и женскими гениталиями. Чиновник предложил оппоненту удалить постыдный пост и пояснил, что хотя маскоты антропоморфны, их образ основан на миловидности животных.

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