Коту из Москвы присвоили звание прапорщика

В День спасателя кот Толик из московского отряда «Семенычи» получил звание прапорщика внутренней службы. У него даже появится своя форма, сообщается в телеграм-канале спасательных служб города.
Кот «служит» в 89-й пожарной части в Юго-Восточном административном округе Москвы. Для него сделали миниатюрные погоны, а в будущем планируют сшить служебную форму.
В МЧС Москвы признались, что за время «службы» Толик стал «верным другом и талисманом» спасателей.
«Анатолий активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона. Он каждый день посещает разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их», — рассказали там.
Как пишет РБК, спасенные питомцы остаются в пожарно-спасательных частях и негласно формируют отряд «Семенычи», созданный в память о коте-пожарном Семене, который жил в одной из частей Тюмени. По всей РФ в этом отряде состоят более 300 четвероногих.