Рэпера Лигалайза признали иноагентом

Минюст объявил рэпера Лигалайза (Андрея Меньшикова) иностранным агентом. В список ведомства также попали
- «Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании»;
- бывший глава отдела расследований «Медузы»* Алексей Ковалев;
- медиапроект «Страна и мир. Sakharov Review»;
- редактор владимирского телеграм-канала «Резонанс» Данил Беляков;
- священник Апостольской православной церкви Андрей Львов.
По мнению Минюста, Лигалайз распространял материалы иноагентов и фейки о решениях российских властей, которые формируют их негативный образ, выступал против боевых действий на Украине и негативно высказывался о гражданах России.
В июне 2023 года Лигалайз уехал из России, переехав в Латвию. А на следующий день выпустил антивоенный клип на трек «Мир! Вашему!! Дому!!», в котором использованы кадры из зоны боев. Ролик не понравился православным активистам, которые решили, что в нем Владимир Путин, Евгений Пригожин, Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян показаны «в дискредитирующем образе». Активисты потребовали признать Лигалайза иноагентом.
В октябре 2023-го YouTube удалил клип «Мир!! Вашему!! Дому!!» из‑за сцен насилия в нем.
* «Медуза» внесена Минюстом в реестр иноагентов.