Минкульт отчитался о росте кассовых сборов на 16% в 2024-м. Билеты за год подорожали на 41%

Объем рынка кинопроката в РФ за этот год вырос на 16%, до более 43 млрд рублей. Из этой суммы 33 млрд заработали российские фильмы, рост их сборов составил 24%, передает «Интерфакс» слова министра культуры Ольги Любимовой.

«Мы видим, что российский рынок кинопроката сумел не только ускоренно адаптироваться к условиям санкционного воздействия, но и продемонстрировать значительные успехи. <…> В целом в 2024 году доля зрителей российских фильмов в отечественном прокате составила 78%. Совокупный объем рынка всего кинопроката по итогам 2024 года составит порядка 45 млрд рублей», — сказала Любимова.