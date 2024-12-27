Минкульт отчитался о росте кассовых сборов на 16% в 2024-м. Билеты за год подорожали на 41%

Объем рынка кинопроката в РФ за этот год вырос на 16%, до более 43 млрд рублей. Из этой суммы 33 млрд заработали российские фильмы, рост их сборов составил 24%, передает «Интерфакс» слова министра культуры Ольги Любимовой.
«Мы видим, что российский рынок кинопроката сумел не только ускоренно адаптироваться к условиям санкционного воздействия, но и продемонстрировать значительные успехи. <…> В целом в 2024 году доля зрителей российских фильмов в отечественном прокате составила 78%. Совокупный объем рынка всего кинопроката по итогам 2024 года составит порядка 45 млрд рублей», — сказала Любимова.
По данным «Бюллетени кинопрокатчика», сборы кинотеатров в 2024 году составили 41,4 млрд рублей, из которых 27,2 млрд пришлись на российское кино. Всего кинотеатры посетили 113,9 млн человек, пишет издание.
В течение 2024 года поход в кинотеатр в РФ неоднократно дорожал. В январе средняя стоимость билета установила новый рекорд за всю историю наблюдений и составила 373,6 рубля. В августе это показатель вырос еще больше — до рекордных 401,8 рубля.
В августе 2023 года просмотр фильма в кинотеатрах стоил в среднем 277–283 рубля, а в 2022-м — 260 рублей. Если сравнить цены в августе 2024 года (максимальные 401 рубль) и августе 2023-го (максимальные 283 рубля), то рост составит около 41%.