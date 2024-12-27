Певца Шарлота приговорили к 5,5 года колонии-поселения

Его признали виновным по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

В последнем слове Шарлот извинился за «провокационные видеоролики», поджог паспорта, оскорбление патриарха Кирилла и других высокопоставленных граждан РФ, а также «за насмешливое и необдуманное отношение к теме специальной военной операции».

«Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие. Мне 26, и я чувствую, что созрел зачать дитя от своей избранницы и взять ее в жены, заложить плод собственного семейного древа», — сказал Шарлот.