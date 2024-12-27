Певца Шарлота приговорили к 5,5 года колонии-поселения

Суд в Самаре приговорил певца Шарлота к 5,5 года колонии-поселения. Об этом сообщает ТАСС.
Его признали виновным по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).
В последнем слове Шарлот извинился за «провокационные видеоролики», поджог паспорта, оскорбление патриарха Кирилла и других высокопоставленных граждан РФ, а также «за насмешливое и необдуманное отношение к теме специальной военной операции».
«Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие. Мне 26, и я чувствую, что созрел зачать дитя от своей избранницы и взять ее в жены, заложить плод собственного семейного древа», — сказал Шарлот.
Эдуарда Шарлота задержали в ноябре прошлого года по прилете из Армении в Петербург. Шарлот говорил, что хочет вернуться в Россию, чтобы презентовать новый русскоязычный альбом и «бороться за русскоязычную культуру».
Позже стало известно, что на него заведены уголовные дела о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, повреждении документов и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Поводом для дел стали видео из соцсетей музыканта. В одном он порвал букву Z в цветах георгиевской ленты, в другом переделал «текст песни „День Победы“ с явно оскорбительным характером», а на третьем испортил военный билет, а затем прибил его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла.
На музыканта также завели дело по статье об «унижении достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети интернет». Причиной для возбуждения дела стало высказывание Шарлота: «Русскоязычные маленькие ублюдки, вы мертвы, даже когда дышите». По этой статье артисту грозит до 6 лет ограничения свободы.