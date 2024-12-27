На новой станции метро в Петербурге перестали работать эскалаторы спустя минуты после открытия

Три из четырех эскалаторов на новой станции метро «Горный институт» в Петербурге не работали с утра, когда там был корреспондент «Фонтанки», освещавший открытие станции.
Журналист отметил, что мобильный интернет на «Горном институте» тоже не работает, поэтому провести трансляцию у него не получится.
Начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин сказал, что кратковременная остановка эскалаторов была связана с нагрузкой на них. «Цепи вытягиваются, срабатывает блокировка. Аварийная бригада уже все зазоры поправила», — пояснил он.
Когда на станции появится мобильная связь, Козин ответить затруднился.
«Горный институт» — первая за последние пять лет новая станция метро в Петербурге. Сперва ее планировали открыть еще до 2015 года, но затем открытие неоднократно переносилось.