ФМБА зарегистрировало препарат для лечения рака предстательной железы

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило регистрационное удостоверение на импортозамещенный радиофармпрепарат «Ракурс (223Ra)» для лечения рака предстательной железы.
В агентстве отметили, что это препарат двойного действия. Он уничтожает метастазы в костях, что дает человеку продлить жизнь на фоне заболевания, а радий-223 воздействует на болевой синдром и дает возможность отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии.
Отмечается, что «Ракурс (223Ra)» селективно накапливается в костях, включая костные метастазы, и результатом такого лечения становится высоколокализованный противоопухолевый эффект.
Разработчики препарата считают, что он имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастазов в костях при других локализациях опухоли. В ФБМА подчеркнули, что регистрация отечественного препарата позволит быстрее передавать лекарство пациентам.