Роскачество проведет исследование «дубайского шоколада» и спортивного питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Максима Протасова.

«Мы получаем очень много запросов в отношении „дубайского шоколада“. Этот продукт выпускается разными производителями в разных странах, есть и российское производство. Мы планируем проанализировать данную категорию и рассказать гражданам о том, что же это такое», — заявил он.