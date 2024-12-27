Роскачество проведет исследование «дубайского шоколада» и спортивного питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Максима Протасова.
«Мы получаем очень много запросов в отношении „дубайского шоколада“. Этот продукт выпускается разными производителями в разных странах, есть и российское производство. Мы планируем проанализировать данную категорию и рассказать гражданам о том, что же это такое», — заявил он.
Протасов добавил, что сейчас организация корректирует технический регламент, вводя в него дополнительные термины и требования в отношении функционального питания, в том числе ПП-батончиков.
«Уже запущена его сертификация, введен соответствующий знак. Первые пять сертификатов должны быть выданы до конца этого года. И такие важные категории, как спортивное питание, также будут нами исследованы», — отметил руководитель Роскачества.
«Дубайский шоколад» — десерт из обжаренного теста катаифи и фисташковой пасты. Он стал особо популярен в России летом 2024 года.