Сиденье для унитаза и место на кладбище: британцы назвали худшие рождественские подарки

21% жителей Великобритании получили на Рождество в прошлом году неподходящий подарок. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британскую организацию по защите прав потребителей Which?, которая опросила 2000 человек.
Респондентов просили также назвать «худший подарок, который они когда‑либо получали». Среди вариантов ответа ― сиденье для унитаза, место на кладбище, подержанная сушилка для белья и передаренный с предыдущего года гель для душа. Одному вегетарианцу на Рождество подарили ростбиф.
31% британцев от ненужных подарков просто избавляются, 12% относят их в благотворительный магазин, 10% отдают другу или члену семьи, а 5% продают на интернет-площадках.
Согласно исследованию британской почтовой компании Post Office, в начале 2023 года было возвращено рождественских подарков на сумму 232 млн фунтов стерлингов (30,6 млрд рублей по текущему курсу), средняя цена каждого подарка составила 74 фунта. Возвраты обходятся британским ретейлерам примерно в 7 млрд фунтов стерлингов (926 млрд рублей), а ненужные рождественские подарки общей стоимостью около 42 млн фунтов (5,5 млрд рублей) ежегодно оказываются на свалке.