Назначенец Трампа пожаловался на ситком «Друзья» и мультики по утрам, из‑за которых США отстают

Руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) и коллега Илона Маска Вивек Рамасвами пожаловался на ситкомы и утренние мультфильмы по телевизору, из‑за которых США якобы отстают в технологиях. Об этом он написал на своей странице в X.
По мнению Рамасвами, как минимум с 1990-х в культуре американской молодежи «превозносилась посредственность над совершенством», королева выпускного бала ценились выше победителя олимпиады по математике, спортсмен — выше отличника, который «воспитает лучших инженеров». Именно поэтому, поясняет он, ведущие технологические компании охотнее нанимают иностранцев и потомков эмигрантов, родители которых «активно ограничивали время просмотра телешоу с пропагандой посредственности».
«Больше таких фильмов, как „Одержимость“, меньше повторов „Друзей“. Больше уроков математики, меньше ночевок. Больше научных соревнований по выходным, меньше утренних субботних мультфильмов. Больше книг, меньше телевизора. Больше творчества, меньше „отдыха“. Больше внеклассных занятий, меньше „тусовок в торговом центре“», — написал Рамасвами.
Политик, назначенный Дональдом Трампом на должность руководителя DOGE вместе с Маском, призвал отказаться от «нормальности» в условиях высокой конкуренции на глобальном рынке, иначе «Китай надерет нам задницы». Рамасвами упомянул повторение момента спутника (sputnik moment), под которым подразумевается необходимость США догонять другие страны в технологическом развитии, делая отсылку на запуск первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
Ранее Рамасвами и Маск предложили «революционерам с высоким IQ» присоединиться к DOGE. Они ищут тех, кто готов работать бесплатно более 80 часов в неделю над новым проектом Трампа.