Назначенец Трампа пожаловался на ситком «Друзья» и мультики по утрам, из‑за которых США отстают

Руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) и коллега Илона Маска Вивек Рамасвами пожаловался на ситкомы и утренние мультфильмы по телевизору, из‑за которых США якобы отстают в технологиях. Об этом он написал на своей странице в X.