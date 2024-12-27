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В новогоднюю ночь в Москву вернутся легкие морозы

Сегодня в 13:37
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

31 декабря через Центральную Россию промчится холодный атмосферный фронт с порывистым ветром и метелью. Температура опустится до 0 ― минус 3 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В новогоднюю ночь в Москву заглянет гребень антициклона, из‑за чего в городе будет переменная облачность, без осадков и легкие морозы до минус 1 ― минус 6. В первый день 2025-го в столице ожидается температура 0 ― минус 3 и снег. Высота снежного покрова за январские праздники вырастет с 10–12 сантиметров до 17–22.

Тишковец также рассказал, какая погода ждет москвичей до Нового года. В ночь на субботу, 28 декабря, будет 0 ― минус 3, облачно и преимущественно без осадков, возможен туман. Днем 28 декабря ожидаются кратковременные осадки и около нуля. В воскресенье и понедельник днем ― мокрый снег и слабый «плюс».

По климатической норме средняя температура воздуха в Москве 31 декабря — 4,5 градуса ниже нуля, а утром 1 января опускается до минус 8. Самый холодный предновогодний день в столице был зафиксирован в 1978 году. Тогда погода ночью опускалась до минус 36,7 градуса.

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