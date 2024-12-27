В новогоднюю ночь в Москву вернутся легкие морозы

31 декабря через Центральную Россию промчится холодный атмосферный фронт с порывистым ветром и метелью. Температура опустится до 0 ― минус 3 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В новогоднюю ночь в Москву заглянет гребень антициклона, из‑за чего в городе будет переменная облачность, без осадков и легкие морозы до минус 1 ― минус 6. В первый день 2025-го в столице ожидается температура 0 ― минус 3 и снег. Высота снежного покрова за январские праздники вырастет с 10–12 сантиметров до 17–22.