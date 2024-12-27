«Дом дракона» и «Пацаны» стали самыми скачиваемыми фильмами у пиратов в 2024 году

Издание TorrentFreak опубликовало список самых популярных сериалов среди пиратов BitTorrent в 2024 году.
Лидирующее место в топе занимает приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Второе место занимают «Пацаны», а третье — исторический сериал «Сегун».
В топ-10 вошли «Пингвин», «Фоллаут», «Ричер», «Укрытие», «Дюна: Пророчество» и Halo: Paramount.
В прошлом году самым популярным у пиратов стало шоу «Одни из нас», а в 2022-м чаще всего скачивали первый сезон «Дома дракона». В TorrentFreak отметили, что проекты от Netflix реже подвержены пиратству, чем от других онлайн-кинотеатров.