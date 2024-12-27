Гоша Рубчинский разработал новую коллекцию для бренда Канье Уэста

Бренд Канье Уэста YZY выпустил новую коллекцию под креативным руководством Гоши Рубчинского.
В дроп вошли облегающие футболки, укороченные толстовки, спортивные штаны, шорты и носки. Цена вещей осталась прежней ― каждая стоит по 20 долларов.
Коллекция получила название «Вестник трибун». Как отмечает Hypebeast, использованная кириллическая типографика отдает дань уважения легендарной американской газете The New York Herald Tribune, а также черпает вдохновение из фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».
The New York Herald Tribune выходила с 1924 по 1966 год и была известна инновационным подходом к освещению актуальных проблем.
Гоша Рубчинский стал главой дизайна бренда Канье Уэста в декабре 2023 года. Уэст говорил, что это назначение «станет важной вехой в истории дизайна». Россиийский модельер также приложил руку к оформлению обложки совместного альбома Ye и Ty Dolla $ign «Vultures». В июне 2024-го Канье Уэст прилетал на юбилей Рубчинского в Москву.