Zaha Hadid Architects построит центр культуры и искусства в Китае

Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects спроектирует культурный и художественный центр в китайском городе Шаосин. Об этом говорится на сайте студии.
Центр будет предназначен для постановок оперы, танца и драмы, симфонических и музыкальных выступлений. Он будет включать большой театр на 1400 мест, многофункциональный зал на 500 мест, центр искусства и образования, конференц-центр, музей и галерею цифрового искусства.
Комплекс расположится на берегу реки Цаоэ. В его фасадах будет использоваться нефритово-зеленая керамика, техника производства которой возникла в этом регионе примерно 1200 лет назад во время династии Сун.
Крыши здания также вдохновлены исторической архитектурой района. Выходящие за пределы фасадов навесы создадут затененные зоны вокруг центра. А его зеленые дворы с террасами будут открыты для всех местных жителей и должны стать местами встреч.
Недавно Zaha Hadid Architects было выбрано для строительства Научно-исследовательского центра имени Алишера Навои в Узбекистане. В комплекс, который расположится в Новом Ташкенте, войдут Государственный музей литературы, аудитория на 400 мест и школа изучения узбекского языка.