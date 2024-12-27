Режиссер «Игры в кальмара» ожидает, что третий сезон будет анонсирован «в ближайшее время»

Создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек рассказал Variety, что, скорее всего, третий сезон будет анонсирован «в ближайшее время».
«На данный момент все, что я могу сказать, будет спойлером, поэтому я хочу быть осторожным. Но что я могу сказать, так это то, что после запуска второго сезона, я думаю, мы скоро объявим дату запуска третьего сезона», — отметил он.
Отвечая на вопрос, когда состоится премьера третьего сезона, Хван Дон Хек сказал, что, вероятно, продолжение выйдет летом или осенью следующего года.
Ранее режиссер признался, что причина, по которой он снял второй сезон, — «деньги». «Несмотря на то что первый сезон имел такой огромный мировой успех, честно говоря, я заработал не так уж много. Поэтому вторая серия поможет мне компенсировать успех первой. И я не до конца закончил историю», — сказал он.