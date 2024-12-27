Дени Вильнев объясняет, почему запрещает телефоны на съемочных площадках

Дени Вильнев рассказал, что запрещает на съемках мобильные телефоны, так как они вызывают привыкание. Его слова передает Deadline.
По словам режиссера, у него «очень большой соблазн отключиться» от экранов. «Кино — это акт присутствия. Когда художник пишет, он должен быть абсолютно сосредоточен на красках, которые он наносит на холст. То же самое происходит с танцором, когда он делает жест.
Если вы режиссер, вам приходится делать это вместе со съемочной группой, и все должны сосредоточиться и быть полностью в настоящем, слушать друг друга», — сказал он.
Режиссер отметил, что возможность получить доступ к любой информации, песне, книге и чему-то еще — это затягивает. «Это навязчиво. Это как наркотик. Мне очень хочется отключиться. Это был бы свежий воздух», — добавил Вильнев.