Дени Вильнев объясняет, почему запрещает телефоны на съемочных площадках

Вчера / 17:59
Второй сезон «Игры в кальмара» получил смешанные отзывы критиков
Сегодня / 12:54
«Дом дракона» и «Пацаны» стали самыми скачиваемыми фильмами у пиратов в 2024 году
Сегодня / 11:12
Гоша Рубчинский разработал новую коллекцию для бренда Канье Уэста
Сегодня / 10:12
Zaha Hadid Architects построит центр культуры и искусства в Китае
Сегодня / 10:04
Режиссер «Игры в кальмара» ожидает, что третий сезон будет анонсирован «в ближайшее время»
Сегодня / 08:57
Салюты и недосып: россияне рассказали, что их больше всего раздражает в Новый год
Вчера / 21:44
В Госдуме предложили ужесточить правила поступления в вуз после колледжа
Вчера / 20:57
Тим Миллер рассказал, что получил за «Дэдпула» 225 тысяч долларов
Вчера / 20:51
В 2024 году россияне проехали на «Яндекс Такси» почти 19 миллиардов километров
Вчера / 20:27
На Тайване сын обманул мошенников и вернул отцу украденные 20 тысяч долларов
Обновлено вчера в 18:54
Кубань попросила федеральной помощи в ликвидации разлива мазута
Вчера / 17:53
Скандальный роман Салмана Рушди «Сатанинские стихи» вновь начали продавать в Индии спустя 36 лет
Вчера / 17:48
В Приморье леопарды начали охоту на собак
Вчера / 17:07
В учебниках по ОБЖ посоветовали не надевать коротких юбок, которые провоцируют мужчин на насилие
Вчера / 16:30
Режиссер фильма «Один дома» раскрыл профессии родителей Кевина МакКаллистера
Вчера / 16:00
Гэри Олдман прочитал рождественское стихотворение для MI5 в образе героя из «Медленных лошадей»
Вчера / 15:30
Мошенники в Китае придумали схему обмана в стиле «Игры в кальмара»
Вчера / 14:39
Греческая кухня названа лучшей в мире по версии TasteAtlas
Вчера / 13:50
В Новой Москве одобрили строительство самого большого кладбища в Европе
Вчера / 13:01
Зумеры назвали Михаила Боярского главным крашем среди советских звезд
Вчера / 12:03
Билл Лоренс объяснил, почему решил вернуть «Клинику»: «Это беспроигрышный вариант»
Вчера / 11:56
27 декабря в Петербурге откроется новая станция метро — первая за пять лет
Вчера / 10:57
Apple объяснила удаление VPN-сервисов и приложений СМИ из App Store в РФ местными законами
Вчера / 10:50
Инопланетное вторжение в тизере второго сезона перезапуска «Доктора Кто»
Вчера / 10:02
НАСА показало новое изображение космической «рождественской ели»
Вчера / 09:59
Музыка прошлых лет вошла в топ самых используемых в тиктоке
Вчера / 08:57
США объявили белоголового орлана национальной птицей
25 декабря / 22:43
Собянин: более 40 станций метро и МЦД откроют к 2030 году
25 декабря / 21:39
Адам Сэндлер возвращается на поле для гольфа в первом тизере «Счастливчика Гилмора-2»
25 декабря / 21:04
В России массово закрываются маникюрные салоны
25 декабря / 20:02
Второй сезон «Ночного агента» получил полноценный трейлер
Обновлено 25 декабря 2024 в 18:39
В Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. Погибли 38 человек
25 декабря / 18:16
В последний день года россияне смогут наблюдать черную Луну
25 декабря / 17:02
Wildberries выкупит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру
25 декабря / 17:02
Экс-глава Bank of China убедил сына расстаться с девушкой, а затем женился на ней

Дени Вильнев объясняет, почему запрещает телефоны на съемочных площадках

Сегодня в 09:54
Фото: FilmNation Entertainment

Дени Вильнев рассказал, что запрещает на съемках мобильные телефоны, так как они вызывают привыкание. Его слова передает Deadline.

По словам режиссера, у него «очень большой соблазн отключиться» от экранов. «Кино — это акт присутствия. Когда художник пишет, он должен быть абсолютно сосредоточен на красках, которые он наносит на холст. То же самое происходит с танцором, когда он делает жест.

Если вы режиссер, вам приходится делать это вместе со съемочной группой, и все должны сосредоточиться и быть полностью в настоящем, слушать друг друга», — сказал он.

Режиссер отметил, что возможность получить доступ к любой информации, песне, книге и чему-то еще — это затягивает. «Это навязчиво. Это как наркотик. Мне очень хочется отключиться. Это был бы свежий воздух», — добавил Вильнев.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами