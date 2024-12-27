Салюты и недосып: россияне рассказали, что их больше всего раздражает в Новый год

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в Новый год. Об этом сообщил сервис поиска работы SuperJob.
Каждого пятого россиянина (22%) напрягают нескончаемые салюты и петарды. 9% пожаловались на однообразие ТВ-программ, а 8% — на огромное число нетрезвых людей.
3% напрягают всеобщее стремление к празднованию Нового года, а 2% — недосып и обильное застолье, которое приводит к перееданию. Еще 1% страдает от одиночества.
Среди других причин, вызывающих раздражение в новогоднюю ночь, опрошенные назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, плохое настроение, суету. При этом 31% респондентов ничего не раздражает.