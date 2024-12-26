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В Госдуме предложили ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

Сегодня в 21:44
Фото: Nathan Dumlao/Unsplash

Депутаты предложили заставлять выпускников колледжей сдавать ЕГЭ при поступлении в вуз, если они не изучали выбранное направление в прошлом учебном заведении. Об этом сообщил «Коммерсант».

Авторами инициативы выступила межфракционная группа депутатов Госдумы из комитетов по науке и высшему образованию. Они хотят внести поправки к закону «Об образовании». По их мнению, это повысит качество знаний и мотивацию абитуриентов, у которых пропадет «вариант обхода ЕГЭ».

Они заявили, что существующий подход «не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой он будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность».

Сейчас выпускники колледжей могут поступать в вуз без сдачи госэкзамена независимо от дисциплины, которую они изучали в средне-специальном учебном заведении. Они могут сдать внутренний экзамен вуза, а программу вступительных испытаний вуз устанавливает самостоятельно.

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