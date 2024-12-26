Тим Миллер рассказал, что получил за «Дэдпула» 225 тысяч долларов

Режиссер «Дэдпула» Тим Миллер рассказал Collider, что жалеет, что его контракт на работу над фильмом не включал часть мерчандайзинга. По его мнению, тогда бы он смог заработать на супергеройском блокбастере гораздо больше денег.

«Вы, возможно, не знаете, но быть начинающим режиссером в Голливуде не очень выгодно, и я вам точно скажу. Я получил 225 тыс. долларов за режиссуру „Дэдпула“. Я знаю, что это звучит как большие деньги, но за два года работы это не такая уж большая сумма», — поделился он.