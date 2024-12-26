Тим Миллер рассказал, что получил за «Дэдпула» 225 тысяч долларов

Режиссер «Дэдпула» Тим Миллер рассказал Collider, что жалеет, что его контракт на работу над фильмом не включал часть мерчандайзинга. По его мнению, тогда бы он смог заработать на супергеройском блокбастере гораздо больше денег.
«Дэдпул» 2016 года стал режиссерским дебютом Миллера и заработал в мировом прокате 782 млн долларов.
«Вы, возможно, не знаете, но быть начинающим режиссером в Голливуде не очень выгодно, и я вам точно скажу. Я получил 225 тыс. долларов за режиссуру „Дэдпула“. Я знаю, что это звучит как большие деньги, но за два года работы это не такая уж большая сумма», — поделился он.
«Не то чтобы я не был благодарен. Я чертовски благодарен, потому что так и должно быть, когда ты начинающий режиссер. Мой агент сказал: „Чувак, ты заработаешь больше на одном эпизоде ‚Ходячих мертвецов‘!“» — продолжил он.
Сиквелом «Дэдпула» занимался уже режиссер «Джона Уика» Дэвид Лейтч. Он практически сравнялся с фильмом Миллера, собрав в мировом прокате 785 млн долларов. Лента 2024 года «Дэдпул и Росомаха», которую снял Шон Леви, заработала 1,3 млрд долларов по всему миру и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории.