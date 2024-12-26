На Тайване сын обманул мошенников и вернул отцу украденные 20 тысяч долларов

Молодой человек с Тайваня обхитрил группу мошенников и вернул своему отцу украденные 700 тыс. тайваньских долларов (21 400 долларов США). Об этом рассказал South China Morning Post.

Мужчина из уезда Наньтоу в центральной части Тайваня стал жертвой мошенничества с онлайн-инвестициями. После того как он связался с преступником, который выдавал себя за женщину и постоянно льстил ему, его убедили инвестировать 700 тыс. тайваньских долларов наличными. Мошенник не только лично забрал деньги, но и убедил отца установить неизвестное приложение на свой телефон.

В нем было указано, что общая сумма инвестиций выросла до 1,3 млн тайваньских долларов (40 тыс. долларов США), а прибыль составила более 600 тыс. тайваньских долларов. Хотя отец хотел обналичить прибыль, мошенник настаивал на том, что «вам нужно достичь определенной суммы, прежде чем вы сможете снять деньги».

Сын заподозрил неладное, когда его отец пожаловался ему. «После того как отец рассказал о своих злоключениях, я вернулся домой и начал смотреть ролики о мошенничестве на ютубе. В одном из них рассказали: „Вам нужна приманка больше той, которую вы потеряли, чтобы иметь хоть какой‑то шанс вернуть свои деньги“. Вдохновившись этим, я решил применить аналогичную стратегию, используя телефон отца, чтобы восстановить связь с мошенником», — поделился парень.

Он рассказал мошенникам, что двое его друзей, впечатленные его предполагаемой прибылью, хотят вложить 500 тыс. и 1 млн тайваньских долларов соответственно. Он также поинтересовался, когда они смогут приехать и забрать деньги из его дома.

Попутно он рассказал им о срочной необходимости в средствах из‑за семейных дел и попросил снять 700 тыс. тайваньских долларов из предполагаемой прибыли. Поначалу банда колебалась, но сын продолжил их убеждать. Он даже притворился другими инвесторами, серьезно расспрашивая их о деталях инвестиций.

В итоге преступники согласилась вернуть 700 тыс. тайваньских долларов. Даже после этого они продолжали действовать по своей схеме, утверждая, что приложение теперь показывает прибыль в размере 2,35 млн тайваньских долларов (72 тыс. долларов США), но требует уплаты налога в размере 5–10 процентов, прежде чем он сможет вывести средства.