В 2024 году россияне проехали на «Яндекс Такси» почти 19 миллиардов километров

«Яндекс Go» подвел итоги 2024 года. Аналитики сервиса подсчитали расстояние и время, проведенные пользователями в поездках, а еще сумму оставленных водителям чаевых. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

По ее данным, за уходящий год россияне проехали на «Яндекс Такси» 18,8 млрд километров. Это на 11% больше, чем годом ранее, и в 3 раза больше расстояния от Земли до Плутона. Всего в пути пассажиры провели 615 млн часов или 702 века.