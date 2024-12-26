Второй сезон «Игры в кальмара» получил смешанные отзывы критиков

Второй сезон «Игры в кальмара» получил 60 баллов на Metacritic, основываясь на 21 рецензии: 10 из отзывов критиков положительные, 10 ― смешанные, еще 1 ― отрицательный.

Наименьшую оценку ― 30 баллов из 100 ― дал телевизионный критик The Times Джеймс Поневозик. По его мнению, во втором сезоне нет ничего нового ― действие и персонажи очень похожи на тех, что были в первой части. При этом он отметил изящество, с которым в сериале передана тема классовой борьбы.