Второй сезон «Игры в кальмара» получил смешанные отзывы критиков

Второй сезон «Игры в кальмара» получил 60 баллов на Metacritic, основываясь на 21 рецензии: 10 из отзывов критиков положительные, 10 ― смешанные, еще 1 ― отрицательный.
Наименьшую оценку ― 30 баллов из 100 ― дал телевизионный критик The Times Джеймс Поневозик. По его мнению, во втором сезоне нет ничего нового ― действие и персонажи очень похожи на тех, что были в первой части. При этом он отметил изящество, с которым в сериале передана тема классовой борьбы.
The Hollywood Reporter тоже скромно оценил новые серии, назвав их «полным разочарованием» и заявив, что южнокорейский хит «теряет свои позиции». Критик издания считает, что во втором сезоне не получилось ни воспроизвести удачные находки первого, ни добавить глубины в мифологию мира.
Рецензент The Guardian, составивший смешанный отзыв, жалуется на неуместную затянутость действия и в целом ненужность продолжения с точки зрения повествования (первый сезон казался законченным произведением, и лишь коммерческий успех заставил создателей снять еще). При этом критику понравилось, как сериал поднимает проблему дорогостоящего здравоохранения, из‑за которого здоровье сливается с богатством.
Гораздо более комплиментарную рецензию выпустил Variety, назвавший новые серии «более кровавыми, масштабными и невероятно захватывающими». По мнению журналиста, второй сезон не только достойно развивает темы предшественника, но и предлагает новые углы зрения на проблемы, которые тревожат южнокорейцев, ― капиталистическую эксплуатацию, эрозию морали и классовое неравенство.
«Сюжет показывает, как незапланированная беременность и другие современные проблемы, например нестабильность криптовалют или плохая информированность влиятельных лиц, могут перевернуть жизни молодых людей, прежде чем они когда‑либо смогут обрести опору в обществе», ― говорится в статье.
Максимальный балл поставило издание San Francisco Chronicle, назвав продолжение сериала «запутанным триллером с высокими ставками».
Первый сезон «Игры в кальмара» получил на Metacritic чуть более высокий рейтинг ― 69 баллов при 13 рецензиях. На Rotten Tomatoes разница тоже в пользу оригинала. Там у первого сезона 95% на основе 77 рецензий, у второго ― 80% на основе пяти.