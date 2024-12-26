В Приморье леопарды начали охоту на собак

Редчайшие дальневосточные леопарды начали нападения на собак в Приморье. На это указывают несколько деталей, сообщило РИА «Новости» в центре «Амурский тигр».

Инциденты с гибелью собак произошли в трех селах. «Удалось найти один след. Его размер и форма говорят о том, что это не тигр», — рассказали в центре.

Сотрудники «Амурского тигра» отметили, что собаку, которую «задавил леопард» в селе Андреевка 22 декабря, не сняли с цепи вместе с ошейником, как обычно делает тигр. Это указывает на то, что хищник был гораздо слабее, пояснили они.

Другие инциденты произошли в селах Гранатовка, где леопард «утащил» трех собак, и Тихое, где жертвами хищника стали еще три питомца. «Чтобы установить, что это точно был леопард, в том числе была проведена эксгумация тел собак, исследованы следы от клыков, расстояние между ними», — рассказали в центре.

Амурский тигр попал на камеры видеонаблюдения у базы отдыха «Ривьера» 6 декабря. Но зверь прошел мимо, а после его появления о гибели собак не сообщалось. Леопарда же заметили 21 декабря, а на следующий день случилось нападение на собаку.

Однако представитель дирекции заповедников «Земля леопарда» засомневался в причастности леопардов. По его мнению, найденного в Андреевке следа хищника, который к тому же нечеткий, недостаточно, чтобы это утверждать. «По информации от охотнадзора, в черте села при этом также отмечены следы тигра разных размеров — возможно, что мамы с котятами», — сказал он.