Скандальный роман Салмана Рушди «Сатанинские стихи» вновь начали продавать в Индии спустя 36 лет

Работа британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди «Сатанинские стихи» 1988 года, из‑за которой на него была наложена фетва, угрожавшая его жизни, вернулась в книжные магазины Индии, пишет The Guardian.
Роман, вдохновленный жизнью пророка Мухаммеда, стал предметом ожесточенных дебатов о свободе слова, когда тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Хомейни назначил награду за голову Рушди из‑за его предполагаемого богохульства. В Индии книга была запрещена правительством Раджива Ганди в 1988 году, после того как из‑за ее содержания начались беспорядки.
Два года назад, спустя много лет после того, как Иран дистанцировался от фетвы, а Рушди вышел из подполья, автор был тяжело ранен и потерял глаз в результате нападения в Нью-Йорке. В покушении на убийство второй степени обвинили 26-летнего Хади Матара. По отдельному федеральному делу его также обвинили в терроризме.
Появление «Сатанинских стихов» в индийских книжных магазинах связано не со свободой слова, а с отсутствием документов. Первоначальное постановление правительства, запрещающее ввоз книги, потерялось из‑за сложной бюрократии. В итоге запрет отменили. В прошлом месяце Высокий суд Дели вынес решение: «У нас нет другого выхода, кроме как предположить, что такого уведомления не существует».
Магазин Bahrisons Booksellers в Нью-Дели объявил о поступлении книги в продажу в соцсети X. «„Сатанинские стихи“ вновь в продаже», — говорится в сообщении. Менеджер магазина, который отказался назвать свое имя, сказал, что спрос «был очень хорошим», несмотря на высокую по местным меркам цену в 1999 рупий (около 2300 рублей). «Мы распродаем все», — отметил он.
Манаси Субраманиам, главный редактор Penguin Random House India, издателя книги, также процитировала Рушди на странице X, написав: «Язык — это мужество: способность придумать мысль, высказать ее и тем самым сделать ее правдой. Наконец-то „Сатанинские стихи“ Салмана Рушди разрешено продавать в Индии».