Скандальный роман Салмана Рушди «Сатанинские стихи» вновь начали продавать в Индии спустя 36 лет

Работа британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди «Сатанинские стихи» 1988 года, из‑за которой на него была наложена фетва, угрожавшая его жизни, вернулась в книжные магазины Индии, пишет The Guardian.

Роман, вдохновленный жизнью пророка Мухаммеда, стал предметом ожесточенных дебатов о свободе слова, когда тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Хомейни назначил награду за голову Рушди из‑за его предполагаемого богохульства. В Индии книга была запрещена правительством Раджива Ганди в 1988 году, после того как из‑за ее содержания начались беспорядки.

Два года назад, спустя много лет после того, как Иран дистанцировался от фетвы, а Рушди вышел из подполья, автор был тяжело ранен и потерял глаз в результате нападения в Нью-Йорке. В покушении на убийство второй степени обвинили 26-летнего Хади Матара. По отдельному федеральному делу его также обвинили в терроризме.