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В учебниках по ОБЖ посоветовали не надевать коротких юбок, которые провоцируют мужчин на насилие

Сегодня в 17:07
Фото: Екатерина Мизулина/Telegram

Авторы учебников по ОБЖ для девятиклассников посоветовали школьницам не надевать коротких юбок и не наносить яркого макияжа, которые провоцируют мужчин на изнасилования. Внимание на это обратила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В разделе «Безопасное поведение девушек» говорится, что «многие конфликты и нападения происходят по вине самой жертвы». «[Девушка] показывает всем своим видом, что она либо „созрела“ (оказалась в неположенном месте и в неположенное время), либо податлива (слишком легкодоступна), либо беззащитна (пьяна, напугана, возбуждена, чересчур доверчива)», — пишут авторы учебника.

Читательниц пособия предупреждают, что, оставшись наедине с мужчиной, нужно быть готовыми к тому, что «у него появится желание близости». Короткие юбки или макияж «немыслимых цветов» «провоцируют парней и мужчин», а для противостояния насильнику авторы рекомендуют «вызвать рвоту, приступ сильного кашля и слюноотделения».

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© Екатерина Мизулина/Telegram
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© Екатерина Мизулина/Telegram
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© Екатерина Мизулина/Telegram

В разговоре с RTVI один из авторов учебника Сергей Вангородский отметил, что пособие не включено в образовательный стандарт, а сам он считает, что «претензии не обоснованы». Мизулина в свою очередь со ссылкой на подписчиков сообщила, что пособие можно найти в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова.

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