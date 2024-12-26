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Режиссер фильма «Один дома» раскрыл профессии родителей Кевина МакКаллистера

Сегодня в 16:30
Фото: Twentieth Century Fox

В новом эпизоде подкаста The Hollywood Reporter «Awards Chatter» режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус ответил на вопрос, которым поклонники франшизы задавались на протяжении многих лет: чем зарабатывали на жизнь родители МакКаллистеров, чтобы позволить себе огромный дом в Чикаго?

«У нас с [продюсером] Джоном Хьюзом был разговор на эту тему, и мы определились с профессиями», — признался Коламбус. Он пояснил, что героиня Кэтрин О’Хара, забывчивый матриарх Кейт МакКаллистер, «была очень успешным модельером», на что намекают манекены в подвале семьи.

В то же время он признал, что с Питером МакКаллистером в исполнении Джона Херда все было немного сложнее. «Отец, судя по опыту самого Джона Хьюза, мог работать в рекламе. Но я не помню, чем точно он занимался», — рассказал постановщик.

При этом он развеял одну из популярных фанатских теорий о том, что родители Кевина были замешаны в организованной преступности, которая и привлекла в их дом грабителей Гарри (Джо Пеши) и Марва (Дэниел Стерн). «Это не организованная преступность. Хотя в то время в Чикаго ее было много», — отметил Коламбус.

Режиссер также рассказал, как ему пришло в голову взять молодого Калкина на культовую роль Кевина МакКаллистера. По его словам, идея принадлежала Хьюзу.

«Он спросил: „Не хочешь встретиться с Маколеем?“ Я ответил: „Да, но я хотел бы познакомиться и со всеми остальными“. В итоге я прослушал еще 300 детей. Колоссальная трата времени, потому что потом я снова встретил Маколея, и это было волшебно», — признался он.

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