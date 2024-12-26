Кубань попросила федеральной помощи в ликвидации разлива мазута

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил главу МЧС Александра Куренкова привлечь федеральные ресурсы для ликвидации разлива мазута. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Кондратьев посетил загрязненное побережье вместе с Куренковым и главой Минприроды Александром Козловым. По словам губернатора края, сейчас собрано 30 000 тонн загрязненного грунта, «но, по предварительным подсчетам, объем может увеличиться до 200 000 тонн».

Кондратьев отметил, что «в рамках краевого режима ЧС береговая зона разделена на секторы, за каждым закреплены муниципальные образования». Песок на переработку принимают четыре предприятия, но для утилизации всего объема им потребуется много времени.