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Кубань попросила федеральной помощи в ликвидации разлива мазута

Сегодня в 16:00
Фото: «Оперативный штаб — Краснодарский край»/Telegram

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил главу МЧС Александра Куренкова привлечь федеральные ресурсы для ликвидации разлива мазута. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Кондратьев посетил загрязненное побережье вместе с Куренковым и главой Минприроды Александром Козловым. По словам губернатора края, сейчас собрано 30 000 тонн загрязненного грунта, «но, по предварительным подсчетам, объем может увеличиться до 200 000 тонн».

Кондратьев отметил, что «в рамках краевого режима ЧС береговая зона разделена на секторы, за каждым закреплены муниципальные образования». Песок на переработку принимают четыре предприятия, но для утилизации всего объема им потребуется много времени.

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что из‑за разлива мазута объявят режим ЧС федерального масштаба. По его словам, такое решение принял Владимир Путин по итогам совещания с коллегами. О введении режима ЧС федерального уровня объявят на комиссии, которую соберет глава МЧС, добавил Аксенов.

Разлив мазута произошел из‑за крушения в Черном море двух танкеров ― «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 15 декабря суда попали в сильный шторм, их пробило волнами. С танкеров спасли 26 моряков, один погиб.

Судна перевозили более 9000 тонн мазута. По оценкам РАН, из каждого вытекло примерно по 1500 тонн нефтепродуктов. Основные выбросы пришлись на побережье Анапы. Там загрязнены 54 километра пляжей. По словам губернатора, на их очистку может уйти месяц. Известно о более чем сотне погибших птиц и более чем десятке погибших дельфинов.

После аварии в пострадавших районах сперва ввели режим ЧС муниципального уровня, который позже повысили до краевого. Местные жители и активисты просили ввести ЧС федерального масштаба. По мнению жителей, у местной власти нет ресурсов и техники, чтобы справиться со столь крупным экологическим бедствием, а одними волонтерами с лопатами ― будь их 5000 или даже 50 000 ― проблему не решить.

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