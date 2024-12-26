Гэри Олдман прочитал рождественское стихотворение для MI5 в образе героя из «Медленных лошадей»

Гэри Олдмана, сыгравшего босса-шпиона Джексона Лэмба в сериале «Медленные лошади», завербовала настоящая служба британской контрразведки MI5 — чтобы рассказать рождественское стихотворение.
В сотрудничестве со стримингом Apple+ ведомство опубликовало в своем инстаграме* праздничное видео, в котором обладатель премии «Оскар» Олдман рассказывает современную версию стихотворения «Однажды ночью перед Рождеством».
В ролике под названием «Рождественская история от MI5» показаны сотрудники лондонской штаб-квартиры шпионского агентства Темз-хаус. На фоне звучит голос Олдмана в образе Лэмба.
«В ночь перед Рождеством во всем Темз-хаусе не шевелилось ни одно существо, только щелкала мышь. Потом шаги на лестничных площадках, потом мерцание экранов, клацанье клавиатур сотни машин. Суета, суматоха, оживленный улей, а не типичная сцена рождественского вертепа», — произносит актер.
«Пока люди дома упаковывают подарки в последнюю минуту, сотрудники Темз-хауса будут работать в свои смены. От всех нас, сотрудников „5“, мы желаем вам праздничного веселья. Всем счастливого Рождества и спокойной ночи», — добавляет он.
К видео прилагается сообщение от MI5. «На это Рождество в MI5 мы решили отказаться от традиционной индейки в пользу ягненка — Джексона Лэмба. Мы подумали, что ему давно пора сменить Слау-хаус на Темз-хаус, и, пока он ненадолго отлучился от своих „Медленных лошадей“, мы попросили его записать специальное рождественское послание от всех нас всем вам. Наши сотрудники будут работать весь этот праздничный период, чтобы обеспечить безопасность Великобритании. От всех сотрудников MI5 мы желаем вам веселого Рождества и счастливого Нового года», — сказано в публикации.
Сериал «Медленные лошади» стал хитом для Apple TV+, получив номинации на премии BAFTA и Emmy, включая недавнюю победу для шоураннера Уилла Смита. В центре сюжета сериала, основанного на одноименных романах Мика Геррона, — агент Лэмб, возглавляющий разношерстную группу неудавшихся шпионов «Медленные лошади», изгнанных из штаб-квартиры МI5. В сериале также снялись Кристин Скотт-Томас, Джек Лауден и Кристофер Чун.
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