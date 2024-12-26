Гэри Олдман прочитал рождественское стихотворение для MI5 в образе героя из «Медленных лошадей»

«В ночь перед Рождеством во всем Темз-хаусе не шевелилось ни одно существо, только щелкала мышь. Потом шаги на лестничных площадках, потом мерцание экранов, клацанье клавиатур сотни машин. Суета, суматоха, оживленный улей, а не типичная сцена рождественского вертепа», — произносит актер.

«Пока люди дома упаковывают подарки в последнюю минуту, сотрудники Темз-хауса будут работать в свои смены. От всех нас, сотрудников „5“, мы желаем вам праздничного веселья. Всем счастливого Рождества и спокойной ночи», — добавляет он.

К видео прилагается сообщение от MI5. «На это Рождество в MI5 мы решили отказаться от традиционной индейки в пользу ягненка — Джексона Лэмба. Мы подумали, что ему давно пора сменить Слау-хаус на Темз-хаус, и, пока он ненадолго отлучился от своих „Медленных лошадей“, мы попросили его записать специальное рождественское послание от всех нас всем вам. Наши сотрудники будут работать весь этот праздничный период, чтобы обеспечить безопасность Великобритании. От всех сотрудников MI5 мы желаем вам веселого Рождества и счастливого Нового года», — сказано в публикации.