Умер Джефф Баэна, инди-режиссер и муж Обри Плазы

В возрасте 47 лет скончался сценарист и режиссер Джефф Баена, работавший над комедиями «Малые часы» и «Если твоя девушка — зомби». Об этом сообщил Variety.
Тело постановщика обнаружили в пятницу в одном из домов Лос-Анджелеса. Позже медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес заявила, что Баэна умер в результате самоубийства.
Режиссер был женат на Обри Плазе — звезде «Парков и зон отдыха» и «Белого лотоса». Актриса появилась в его фильмах «Малые часы» — черной комедии, действие которой происходит в монастыре XIV века — и «Если твоя девушка — зомби», пародии на зомби-хорроры.
Критики высоко оценили современное восприятие и непринужденность первой картины, и хвалили вторую за уникальный и зачастую уморительный взгляд на знакомый жанр ужасов.
Среди других режиссерских работ Баены — мрачная комедия 2022 года «Spin Me Round» с Элисон Брай, которая выступила соавтором сценария, а также драма «Джоши» с Томасом Миддлдитчем, Адамом Палли и Ником Кроллом. Брай и Баэна также сотрудничали над психологической драмой «Девушка-лошадь», вышедшей в 2020 году.
Помимо режиссерской работы, Баэна выступил соавтором фильма «Я люблю Хакаби» (I Heart Huckabees), снятого в 2004 году Дэвидом О. Расселом. Фильмы Баэны демонстрировались на фестивалях Sundance и South by Southwest, и выпускались дистрибьюторами Netflix, IFC и Lionsgate.