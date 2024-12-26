Мошенники в Китае придумали схему обмана в стиле «Игры в кальмара»

Мошенники в Китае запустили челленджи по изоляции, участники которых покупают билеты в надежде выиграть до 1 млн юаней (140 тыс. долларов). В итоге они просто теряют свои деньги, сообщает Reuters.
Челленджи рекламириуются в соцсети Douyin (так называется тикток в КНР), они придуманы по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара» с одним отличием: в случае проигрыша игрока не лишают жизни. Участников испытаний знакомят с длинным списком правил, запрещающих им контактировать с другими людьми, уходить в туалет более чем на 15 минут, курить, использовать электронные устройства, употреблять алкоголь и прикасаться к будильнику более двух раз за день.
Чтобы провести в полной изоляции несколько дней под наблюдением видеокамер, игроки платят несколько сотен долларов, которые в случае проигрыша не возвращаются. Один из них, игрок по фамилии Сан, заплатил за билет 5,4 тыс. юаней (740 долларов), чтобы провести в закрытой комнате 30 дней и выиграть 250 тыс. юаней (34,2 тыс. долларов). На третий день его испытание закончилось из‑за запрета скрывать лицо более чем на три секунды, которое якобы нарушил мужчина, прикрыв лицо подушкой.
Суд восточной провинции Шаньдун обязал вернуть Сану деньги за билет. В постановлении говорится, что условия игры несправедливы и «нарушают общественный порядок и моральные нормы».
Тем временем на Netflix вышел второй сезон «Игры в кальмара». В продолжении хитового сериала главный герой под номером 456 вновь возвращается в игру, чтобы попытаться уничтожить ее изнутри.