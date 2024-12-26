Мошенники в Китае придумали схему обмана в стиле «Игры в кальмара»

Мошенники в Китае запустили челленджи по изоляции, участники которых покупают билеты в надежде выиграть до 1 млн юаней (140 тыс. долларов). В итоге они просто теряют свои деньги, сообщает Reuters.

Челленджи рекламириуются в соцсети Douyin (так называется тикток в КНР), они придуманы по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара» с одним отличием: в случае проигрыша игрока не лишают жизни. Участников испытаний знакомят с длинным списком правил, запрещающих им контактировать с другими людьми, уходить в туалет более чем на 15 минут, курить, использовать электронные устройства, употреблять алкоголь и прикасаться к будильнику более двух раз за день.