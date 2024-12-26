Греческая кухня названа лучшей в мире по версии TasteAtlas

Гастрономическая энциклопедия TasteAtlas опубликовала ежегодный рейтинг лучших кухонь мира. Первое место по итогам 2024 года заняла греческая кухня, за ней следуют итальянская и мексиканская.
Среди лучших греческих блюд портал отмечает гирос — питу с мясом, соусом и свежими овощами, греческий салат и мусаку — запеканку с баклажанами и бараньим фаршем. Самые популярные греческие продукты ― сыры фета и касери, оливки сорта «каламата» и масло из них, а также греческий йогурт.
В первую десятку также попали испанская, португальская, турецкая, индонезийская, французская, японская и китайская кухни.
Русская кухня оказалась на 34-й строчке. Среди ее блюд самый высокий рейтинг у шашлыков, блинов, торта медовик, сырников и хычинов ― лепешек из Карачаево-Черкесии или Кабардино-Балкарии.
Грузинская кухня заняла 29-е место, украинская ― 44-е, белорусская ― 75-е. Лучшими блюдами грузинской кухни портал называет хинкали и хачапури гурули, украинской — вареники, пампушки и суп мачанка, белорусской — колдуны и суп жур.
Рейтинг составлен на основе 477 тыс. оценок пользователей для 15,5 тыс. блюд.
Недавно TasteAtlas обновил рейтинг ста худших блюд мира. В него вновь попал холодец, оказавшись на 56-й строчке. В первой тройке оказались жесткий бразильский стейк coxão duro, шведские кровяные клецки и исландский деликатес из разложившегося мяса акулы.