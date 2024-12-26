Греческая кухня названа лучшей в мире по версии TasteAtlas

Гастрономическая энциклопедия TasteAtlas опубликовала ежегодный рейтинг лучших кухонь мира. Первое место по итогам 2024 года заняла греческая кухня, за ней следуют итальянская и мексиканская.

Среди лучших греческих блюд портал отмечает гирос — питу с мясом, соусом и свежими овощами, греческий салат и мусаку — запеканку с баклажанами и бараньим фаршем. Самые популярные греческие продукты ― сыры фета и касери, оливки сорта «каламата» и масло из них, а также греческий йогурт.