В Новой Москве одобрили строительство самого большого кладбища в Европе

Роспотребнадзор выдал положительное заключение на строительство мемориального комплекса с крематорием в Новой Москве. Это гипотетически самое большое кладбище в Европе площадью 517,2 гектара, пишет Msk1.ru.

Мемориальный комплекс появится на территории Краснопахорского леса, рядом с деревней Овечкино и СНТ «Белые березки». Пока что на его месте располагается бывший мусорный полигон «Малинки», против расширения которого в 2017 году протестовали жители Троицка. На данный момент свалка не рекультивирована, поэтому окружена полукилометровой санитарной зоной.