В Новой Москве одобрили строительство самого большого кладбища в Европе

Роспотребнадзор выдал положительное заключение на строительство мемориального комплекса с крематорием в Новой Москве. Это гипотетически самое большое кладбище в Европе площадью 517,2 гектара, пишет Msk1.ru.
Мемориальный комплекс появится на территории Краснопахорского леса, рядом с деревней Овечкино и СНТ «Белые березки». Пока что на его месте располагается бывший мусорный полигон «Малинки», против расширения которого в 2017 году протестовали жители Троицка. На данный момент свалка не рекультивирована, поэтому окружена полукилометровой санитарной зоной.
Msk1.ru отмечает, ссылаясь на ответы Росприроднадзора за 2017 год, что земля вокруг «Малинок» заражена опасной свалочной жидкостью фильтратом. Максимальный срок консервации мусорных полигонов составляет 10 лет, поэтому строительство возможно только в 2027 году, подытоживает издание.
Некрополь займет территорию, сопоставимую с площадью десяти комплексов Москва-Сити или 817 футбольных полей, похоронить там можно будет около полумиллиона человек. На данный момент самое большое кладбище в Европе находится в Ростове-на-Дону.
«Москвичи регулярно умирают, хоронить их где‑то надо. Существующие кладбища уже заполнены, а внутри МКАД нет места для организации новых (либо это экономически нецелесообразно). Почему хотят строить именно в „Белых березках“? Причины три: малонаселенность, наличие удобного подъезда в виде бетонки (ЦКАД) и неликвидность территории», — пояснял Msk1.ru активист Новой Москвы и экс-глава поселения Сосенское Кирилл Бармашев.