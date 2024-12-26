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Зумеры назвали Михаила Боярского главным крашем среди советских звезд

Сегодня в 13:01
Фото: Гостелерадио СССР

Михаил Боярский возглавил рейтинг крашей среди советских звезд у россиянок в возрасте 18-25 лет. Звезду «Гардемаринов» и «Трех мушкетеров» считают привлекательным 23% девушек. Об этом свидетельствует опрос «Дзена», результаты которого есть у «Афиши Daily».

В женский рейтинг знаменитостей-крашей советских времен также вошли музыкант Владимир Высоцкий (11%), актеры Олег Янковский (8%) и Вячеслав Тихонов (7,9%). Среди других фаворитов респондентки отметили актера Василия Ланового и космонавта Юрия Гагарина (по 4%), певца Эдуарда Хиля (3,5%) и актера Андрея Миронова (3%).

Юноши назвали в качестве любимых советских звезд актрис Ларису Гузееву (9,8%), Светлану Светличную (8,7%) и Алису Фрейндлих (6,3%). Кроме того, в рейтинг вошли певица Людмила Гурченко (4%), актрисы Анастасия Вертинская (4%), Наталья Селезнева (4%) и Ирина Алферова (3%).

При этом большая часть россиян в возрасте 18–25 лет не имеет безусловных фаворитов среди советских звезд. Такой вариант ответа выбрала почти половина опрошенных юношей (42%) и около трети (27%) девушек.

Аналитики также выяснили, какие атрибуты или роли Михаила Боярского запомнились зумерам больше всего. Главный символ актера –– шляпа: ее отметили 30,6% опрошенных. На втором месте –– роль д’Артаньяна в телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (18% респондентов). Другие отличительные знаки актера –– усы (16,5%) и песня «Зеленоглазое такси» (16%).

Исследование проводилось в середине декабря в формате онлайн-опроса. В нем поучаствовали 1253 респондента в возрасте 18–25 лет из всех регионов России.

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