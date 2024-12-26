Зумеры назвали Михаила Боярского главным крашем среди советских звезд

Михаил Боярский возглавил рейтинг крашей среди советских звезд у россиянок в возрасте 18-25 лет. Звезду «Гардемаринов» и «Трех мушкетеров» считают привлекательным 23% девушек. Об этом свидетельствует опрос «Дзена», результаты которого есть у «Афиши Daily».