Первая за последние пять лет новая станция метро в Петербурге откроется 27 декабря, сообщил в телеграм-канале губернатор города Александр Беглов. Она получила название «Горный институт».

Открытие «Горного института» для пассажиров запланировано на 9.00. Станция метро станет одной из самых глубоких в городе (некоторые работы велись на глубине около 70 метров под землей) и третьей на Васильевском острове, отмечает РИА «Новости». Она продолжит на запад Лахтинско-Правобережную линию метро.