Первая за последние пять лет новая станция метро в Петербурге откроется 27 декабря, сообщил в телеграм-канале губернатор города Александр Беглов. Она получила название «Горный институт».
Открытие «Горного института» для пассажиров запланировано на 9.00. Станция метро станет одной из самых глубоких в городе (некоторые работы велись на глубине около 70 метров под землей) и третьей на Васильевском острове, отмечает РИА «Новости». Она продолжит на запад Лахтинско-Правобережную линию метро.
«Открытие станции „Горный институт“ — переломное событие. Мы преодолели кризис, сохранили уникальный коллектив метростроевцев. И сегодня видим первые результаты», — написал Беглов.
«Горный институт» планировали открыть до 2015 года, затем — до 2018-го, затем перенесли на 2022-й. В этом году открытие станции объявлялось сначала в сентябре, затем «до конца года», потом 25 декабря, напоминает «Фонтанка». Беглов поблагодарил жителей Петербурга за терпение.
В 2020 году на строительстве «Горного института» опрокинулась люлька с двумя рабочими. Один из них погиб, второй попал в больницу с переломом лодыжки.