Билл Лоуренс объяснил, почему решил вернуть «Клинику»: «Это беспроигрышный вариант»

Автор «Клиники» Билл Лоуренс поделился мыслями о перезапуске сериала в интервью Los Angeles Times. По его словам, он взялся за проект не ради финансовой прибыли и не стал бы снимать продолжение, если бы считал это плохой идеей.

«Невозможно найти ответ на вопрос о причинах возвращения к сериалу, чтобы он понравился всем. Начну так: если бы я считал идею плохой, то не взялся бы за нее. Я не гонюсь за деньгами и не стремлюсь к самовозвеличиванию. Мне это не нужно», ― сказал он.

Лоуренс отметил, что продолжать «Клинику» в той же больнице с теми же людьми, как будто все вернулось на круги своя, было бы неискренне по отношению к истории. При этом ему интересно исследовать, как изменились персонажи и вся сфера медицины за прошедшие годы.

Режиссер считает возрождение «Клиники» беспроигрышной идеей и готов принять последствия своего решения.

«Шоу, которые мне небезразличны, тоже перезапускались. Я отношусь к этому так: если это сериал, который мне нравится, я буду его смотреть. Если перезапуск получился отличным, я буду счастлив. Если он просто хороший, то, по крайней мере, это не оскорбляет мои чувства. А если получилось отстойно, то я с радостью обругаю его в кругу друзей. Не в интернете. Именно так я смотрю телевизор. Для меня это беспроигрышный вариант», ― пояснил Лоуренс.