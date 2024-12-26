Apple объяснила удаление VPN-сервисов и приложений СМИ из App Store в РФ местными законами

Apple удаляет из российского сегмента App Store VPN-сервисы и приложения некоторых СМИ, чтобы соответствовать требованиям местного законодательства. Такой ответ от корпорации получила неправительственная правозащитная организация «Репортеры без границ».

«Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране. Власти США поощряют компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для россиян, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов», — заявили в пресс-службе Apple.