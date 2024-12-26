Apple объяснила удаление VPN-сервисов и приложений СМИ из App Store в РФ местными законами

Apple удаляет из российского сегмента App Store VPN-сервисы и приложения некоторых СМИ, чтобы соответствовать требованиям местного законодательства. Такой ответ от корпорации получила неправительственная правозащитная организация «Репортеры без границ».
«Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране. Власти США поощряют компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для россиян, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов», — заявили в пресс-службе Apple.
При этом корпорация отрицает «проактивное» удаление из магазина приложений.
Vc.ru со ссылкой на частные оценки отмечает, что к сентябрю 2024 года из App Store пропали около 100 VPN-сервисов и несколько приложений изданий, признанных иноагентами. Известно об удалении из онлайн-магазина подкастов СМИ, блокируемых в РФ.
«Репортеры без границ» требуют от Apple «проявить больше твердости по отношению к российской цензуре» и следовать принципу свободы информации, а не «экономическому оппортунизму». В апреле Роскомнадзор заблокировал их сайт из‑за того, что на нем «было выявлено распространение фейков о специальной военной операции».