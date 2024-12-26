Apple объяснила удаление VPN-сервисов и приложений СМИ из App Store в РФ местными законами

Сегодня / 11:56
27 декабря в Петербурге откроется новая станция метро — первая за пять лет
Сегодня / 13:01
Зумеры назвали Михаила Боярского главным крашем среди советских звезд
Сегодня / 12:03
Билл Лоуренс объяснил, почему решил вернуть «Клинику»: «Это беспроигрышный вариант»
Сегодня / 10:50
Инопланетное вторжение в тизере второго сезона перезапуска «Доктора Кто»
Сегодня / 10:02
НАСА показало новое изображение космической «рождественской ели»
Сегодня / 09:59
Музыка прошлых лет вошла в топ самых используемых в тиктоке
Сегодня / 08:57
США объявили белоголового орлана национальной птицей
Вчера / 22:43
Собянин: более 40 станций метро и МЦД откроют к 2030 году
Вчера / 21:39
Адам Сэндлер возвращается на поле для гольфа в первом тизере «Счастливчика Гилмора-2»
Вчера / 21:04
В России массово закрываются маникюрные салоны
Вчера / 20:02
Второй сезон «Ночного агента» получил полноценный трейлер
Вчера / 18:16
В последний день года россияне смогут наблюдать черную Луну
Вчера / 17:02
Wildberries выкупит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру
Вчера / 17:02
Экс-глава Bank of China убедил сына расстаться с девушкой, а затем женился на ней
Вчера / 15:52
Okko представил трейлер сериала «Министерство Всего Хорошего». Он выйдет 1 января
Вчера / 15:50
Русский язык занял седьмое место по распространенности в мире
Вчера / 15:19
Киберспорт стал одним из самых популярных видов спорта в Okko в 2024 году
Вчера / 15:07
Умер музыкальный продюсер Ричард Перри
Вчера / 14:45
Из‑за разлива мазута в Краснодарском крае ввели режим ЧС
Вчера / 13:31
У Джона Риардона из фильма «Трон: Наследие» диагностировали рак миндалин
Вчера / 11:51
Американцы в среднем тратят 110 часов в год на поиск контента на стримингах
Вчера / 11:19
Киран Калкин рассказал, что режиссер назвал его тупицей на его первой актерской работе в 6 лет
Вчера / 10:30
Умер диджей Альфредо, «отец балеарского бита»
Вчера / 09:05
Россияне тратят на астрологию больше денег, чем на еду
24 декабря / 21:47
Стивен Найт рассказал о планах на новый сериал по «Острым козырькам»
24 декабря / 21:07
Эдриен Броди рассказал, что страдал от ПТСР после съемок «Пианиста»
24 декабря / 19:49
Ассистент Шона Комбса обвинил его в принуждении к участию в секс-вечеринках
24 декабря / 19:01
Netflix показал трейлер финала «Кобры Кай»
24 декабря / 18:41
«Сигма» и «квадробер» стали самыми упоминаемыми словами в соцмедиа в 2024 году
24 декабря / 17:58
В СПЧ призвали ввести надзор за вернувшимися участниками спецоперации, которые были помилованы
24 декабря / 17:40
Жирафа Самсона из Московского зоопарка сделали чучелом в Дарвиновском музее
24 декабря / 17:06
Издательство No Kidding закрывается
24 декабря / 16:26
Зонд НАСА пролетит на самом близком расстоянии от Солнца в истории
24 декабря / 16:12
Робби Уильямс хочет вернуться в школу и пересдать выпускные экзамены
24 декабря / 15:31
Караоке-будка «Афиши» и мерч «Мегамаркета»: в Петербурге продолжается выставка «Виктор Цой. Легенда»

Apple объяснила удаление VPN-сервисов и приложений СМИ из App Store в РФ местными законами

Сегодня в 10:57
Фото: Mariia Shalabaieva/Unsplash

Apple удаляет из российского сегмента App Store VPN-сервисы и приложения некоторых СМИ, чтобы соответствовать требованиям местного законодательства. Такой ответ от корпорации получила неправительственная правозащитная организация «Репортеры без границ».

«Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране. Власти США поощряют компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для россиян, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов», — заявили в пресс-службе Apple.

При этом корпорация отрицает «проактивное» удаление из магазина приложений.

Vc.ru со ссылкой на частные оценки отмечает, что к сентябрю 2024 года из App Store пропали около 100 VPN-сервисов и несколько приложений изданий, признанных иноагентами. Известно об удалении из онлайн-магазина подкастов СМИ, блокируемых в РФ.

«Репортеры без границ» требуют от Apple «проявить больше твердости по отношению к российской цензуре» и следовать принципу свободы информации, а не «экономическому оппортунизму». В апреле Роскомнадзор заблокировал их сайт из‑за того, что на нем «было выявлено распространение фейков о специальной военной операции».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами