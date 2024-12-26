Инопланетное вторжение в тизере второго сезона перезапуска «Доктора Кто»

Тизер, в котором по небу летают космические корабли и роботы, намекает на разрушительное инопланетное вторжение. В видео появляется Руби Санди (Милли Гибсон), спутница Доктора из первого сезона.

Во втором сезоне Доктор встречает спутницу Белинду Чандру (в исполнении Варады Сету) и отправляется с ней в эпическое путешествие, чтобы вернуть ее на Землю. Однако таинственная сила мешает их возвращению, и команде ТАРДИС предстоит столкнуться с более опасными врагами и масштабными угрозами, чем когда‑либо.