Инопланетное вторжение в тизере второго сезона перезапуска «Доктора Кто»

Disney поделился тизером второго сезона перезапуска «Доктора Кто» с Шути Гатвой в главной роли. Это произошло после показа рождественского спецвыпуска сериала.
Тизер, в котором по небу летают космические корабли и роботы, намекает на разрушительное инопланетное вторжение. В видео появляется Руби Санди (Милли Гибсон), спутница Доктора из первого сезона.
Во втором сезоне Доктор встречает спутницу Белинду Чандру (в исполнении Варады Сету) и отправляется с ней в эпическое путешествие, чтобы вернуть ее на Землю. Однако таинственная сила мешает их возвращению, и команде ТАРДИС предстоит столкнуться с более опасными врагами и масштабными угрозами, чем когда‑либо.
Ожидается, что второй сезон перезапуска «Доктора Кто» выйдет через несколько месяцев. По информации Deadline, к тому времени Disney должен решить, продолжать ли инвестировать в шоу.
«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический телесериал в истории. Первая серия вышла в 1963 году, с тех пор шоу выходило на протяжении 27 сезонов. Шути Гатва стал пятнадцатым Доктором в сериале и первым чернокожим актером, исполнившим эту главную роль. Дебютный выпуск с его участием вышел в декабре 2023 года.